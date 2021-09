Johnny Depp bereid om kapitein Jack Sparrow te spelen op kinderfeestjes

Johnny Depp kroop in 2003 voor een eerste keer in de huid van Jack Sparrow, één van zijn favoriete rollen. Op het San Sebastian Film Festival, dat deze week op de agenda van de acteur stond, zei hij namelijk het volgende. “Het mooie aan dit personage voor mij is dat kapitein Jack met me meereist in een doos. En als de mogelijkheid er is, wil ik mensen en plaatsen bezoeken waar de belangrijkste zaken, zoals lachen, op het spel staan”, aldus de acteur.