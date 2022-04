Johnny de Mol wil dat Openbaar Ministerie hem vervolgt na aangifte ex-verloofde

Celebrities Selena Gomez maakt komaf met bodysha­mers: “Ik ben perfect zoals ik ben”

Selena Gomez (29) krijgt regelmatig te maken met bodyshamers. “Ze zeggen dat ik te klein of te dik ben of dat een outfit me niet past”, vertelt de zangeres op TikTok. Ze is gestopt met zich er druk over te maken omdat mensen er toch over blijven zeuren.

13 april