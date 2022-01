Johnny de Mol neemt het op voor z’n tante Linda: “Jeroen Rietbergen is een ongelofelijke klootzak”

ShowbizzJohnny de Mol (43) heeft Jeroen Rietbergen (50), de intussen ex-vriend van z’n tante Linda (57), “een ongelofelijke klootzak” genoemd. Die uitspraak kwam er nadat Rietbergen heeft toegegeven dat hij seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond bij ‘The Voice of Holland’. “Het is een lul-de-behanger (Nederlands woord voor een stommeling, red.). Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat we van hem houden”, zei hij geëmotioneerd in z’n talkshow ‘HLF8'.

Zaterdag raakte bekend dat ‘The Voice of Holland’ voorlopig stopt omdat er onderzoek wordt gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jeroen Rietbergen, de vriend van Linda die als bandleider werkte bij het programma, gaf daarna toe dat hij "relaties van seksuele aard" heeft gehad met mensen die bij de talentenjacht betrokken waren. De Mol liet maandag weten dat ze een punt zet achter haar relatie.

Johnny de Mol had het in z'n talkshow ook over de mogelijke betrokkenheid van z’n vader John. Die bedacht ‘The Voice’ en was van bij het begin betrokken bij het maken van het programma. “Ik denk dat hij meer wist, maar ik weet niet hoe dat toen allemaal is afgehandeld”, vertelde de presentator. Hij heeft zijn vader, die nog niet op het nieuws heeft gereageerd, naar eigen zeggen nog niet over de kwestie gesproken.

Heel dichtbij

De presentator begon de aflevering van zijn talkshow met een boodschap over het nieuws. "Ik word overspoeld door tegenstrijdige gevoelens die ik tegelijkertijd ervaar, maar allereerst is het natuurlijk verschrikkelijk voor de mensen die daadwerkelijk met de misdragingen in aanraking zijn gekomen. Dat zij in deze positie zitten had nooit mogen gebeuren", aldus De Mol. "En tegelijkertijd vind ik het ook vreselijk voor de mensen aan de andere kant, want die pijn en dat verdriet en die schaamte zijn momenteel voor mij van heel dichtbij voelbaar.”

De Mol wacht verder de uitzending van het BNNVARA-programma ‘BOOS’ af. Daarin worden komende donderdag de verhalen rond ‘The Voice’ behandeld. "Tot die tijd kunnen we er eigenlijk weinig over zeggen omdat we het ook gewoonweg nog niet weten."

