Johnny de Mol is getrouwd KDL

10 oktober 2018

13u36

Bron: AD 0 Showbizz De Nederlandse presentator Johnny de Mol (39) is vrijdag op een ultrageheime locatie in de Algarve in Portugal getrouwd met de drie jaar jongere Anouk van Schie.

De twee tortelduifjes gaven elkaar het jawoord tijdens een intieme plechtigheid in de buitenlucht met een select clubje familie en vrienden. Ook Linda de Mol, de tante van Johnny, en haar levenspartner Jeroen Rietbergen waren erbij. Johnny en Anouk kozen voor Portugal omdat zij en hun ouders daar al jaren komen. De trouwlocatie was zo goed als onbereikbaar voor mensen die niet waren uitgenodigd. "De afgelopen maanden was ik niet zenuwachtig, maar die laatste paar uur vond ik toch best spannend. Nu overheerst de vreugde", vertelde Johnny na de bruiloft aan zijn werkgever, SBS 6.

Geen huwelijksreis

Johnny en Anouk, die al ruim twee jaar een koppel zijn, vormen samen met hun zoontje John (6 maanden) en Kiki (5), de dochter van Anouk uit een vorige relatie, een nieuw samengesteld gezin. Vooral John is de reden waarom het koppel niet op huwelijksreis trekt. Johnny en Anouk vinden hem namelijk nog te jong om lange tijd zonder zijn ouders te zijn. Het koppel bleef daarom enkele dagen langer in Portugal na de plechtigheid. "Ergens volgend jaar, als die kleine een jaar is, kunnen we wat langer weg met z'n tweetjes", vertelde Johnny vanmorgen op de Nederlandse radio.