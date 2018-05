John Terra ontgoocheld in Tom Waes: "Flagrante leugens" SD

31 mei 2018

14u19

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Opvallend bericht op de Facebookpagina van John Terra (66). De charmezanger keek dinsdag naar 'Van Gils & gasten' en werd naar eigen zeggen geconfronteerd met "flagrante leugens" van Tom Waes.

"Zeer ontgoocheld over de uitlatingen van Tom Waes in het programma Van Gils: flagrante leugens!", schreef Terra woensdagavond op zijn fanpagina.

Waes was dinsdag te gast in 'Van Gils & gasten' om er zijn WK-lied 'Dva vodka spasiba' voor te stellen. Het nummer is een herwerking van zijn zomerhit 'Dos Cervezas' uit 2010. Die hit was een danig groot succes dat het hem zelfs de Radio 2 Zomerhit opleverde.

Maar dat succes werd hem volgens Tom Waes destijds niet door iedereen gegund. “Er waren er sommigen die mij zelfs geen hand wilden geven”, vertelde hij. "We kwamen elkaar toen tegen op schlageroptredens. Maar John Terra wou me geen hand geven", herinnerde Tom zich.

Maar die bewerking is volgens John Terra dus een "flagrante leugen". Hij beweert dat er helemaal niets van aan is.

Dat vermeende incident stond volgens Waes trouwens in schril contrast met Will Tura. "Op dat moment kwam dé grote Will Tura binnen en die liep recht naar me toe en zei ‘Tom, ik heb gisteren met mijn kleinzoon gedanst op 'Dos Cervezas', het was zalig'." "Ik vond dat geweldig", vertelde Waes.