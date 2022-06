John Terra kruipt langzaam overeind na inbraak: "De psychische ravage is enorm en moeilijk te verwerken”

Film Dan toch nieuwe ‘Pirates of the Caribbean’-film mét Johnny Depp? “Er zijn gesprekken aan de gang”

Het is intussen vijf jaar geleden dat de laatste ‘Pirates of the Carribean’-film in de cinemazalen verscheen. Acteur Johnny Depp (59) had in 2021, tijdens het filmfestival in San Sebastian, nog toegegeven dat hij graag opnieuw in de huid zou kruipen van de piraat Jack Sparrow. Maar tijdens de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) zei hij dat hij dat nooit meer zou doen. Nu blijken er toch gesprekken aan de gang te zijn met Disney. “Ik wil Jack Sparrow een waardig afscheid geven.”

18:17