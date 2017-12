John Oliver zoekt openlijk ruzie met Dustin Hoffman over beschuldigingen seksueel misbruik EVDB

09u25 0 AP Showbizz Gastheer en moderator John Oliver legde acteur Dustin Hoffman serieus op de rooster tijdens het evenement voor het 20-jarige bestaan van Barry Levinsons 'Wag the Dog'. Dustin Hoffman wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

"Dit is iets waarover we gaan moeten praten omdat...het nu eenmaal in de lucht hangt", zo begon John Oliver over het onderwerp. De acteur reageerde daarop: "Het hangt in de lucht? Je hebt een paar dingen gelezen en daaruit een ongelofelijke conclusie over mij getrokken... Je hebt de zaak beter dan wie dan ook bepleit. Ik ben schuldig."

Actrice Anna Graham Hunter schreef een column voor The Hollywood Reporter over hoe Dustin Hoffman. Ze vertelt hoe hij haar bepotelde en ongepaste opmerkingen maakte ten opzichte van haar toen ze in 1985 stage liep bij de film 'Death of a Salesman'. Genius' producer Wendy Riss Gatsiounis vertelde daarop aan Variety dat Hoffman haar seks voorstelde tijdens een meeting in 1991.

Daarop reageerde Hoffman door een verontschuldiging te posten. Die ging zo: "Ik heb enorm veel respect voor vrouwen en voel me verschrikkelijk als ik iets gedaan heb wat haar in een ongemakkelijke situatie plaatste. Het spijt mij. Dit geeft niet weer wie ik ben."

John Oliver besloot hem daarop aan te spreken. "Je hebt een statement gemaakt in print. Heb je het gevoel dat dat genoeg is?", vroeg hij de acteur.

"Eerst en vooral is het niet gebeurd op de manier waarop zij het beschrijft.", Hoffman had het dan over Hunter, "Ik weet nog steeds niet wie die vrouw is. Ik heb haar nog nooit ontmoet. Als ik haar ooit ontmoet heb, was dat in het bijzijn van anderen."

John Oliver besloot dan in te gaan op wat Hoffman schrijft in zijn verontschuldiging. "Het geeft niet weer wie je bent? Kijk, dit soort dingen maakt mij kwaad. Het geeft wél weer wie je toen was. Als het gebeurd is, en je hebt nog geen bewijs geleverd om het tegendeel te bewijzen, dan wil dat zeggen dat er een periode was waarin je rond vrouwen creepte. Het is niet wie je was? Begrijp je dat dat een soort afwijzing van het probleem is?"

Daarop zei Hoffman dat Oliver moeilijk kon oordelen omdat 'hij er niet bij was'. Oliver antwoordde met, "Gelukkig maar."

Uiteindelijk nam de discussie meer dan de helft van het hele panel in. Op een bepaald moment werd door het publiek geroepen dat ze het onderwerp moesten laten vallen. Ook werd Oliver door het publiek bedankt om vrouwen te geloven. De hele discussie bekijk je hieronder.

