John Mayer met spoed opgenomen in ziekenhuis

John Mayer is dinsdag met spoed in het ziekenhuis opgenomen voor een acute blindedarmoperatie. Dat meldt de band Dead & Company, waarmee John Mayer op tournee is, via een verklaring op Facebook.

"Vanochtend vroeg is John Mayer opgenomen in het ziekenhuis voor een blindedarmoperatie. Het concert van Dead & Company in New Orleans wordt daarom uitgesteld", schrijft de band. Hoelang Mayer buiten strijd zal zijn, is voorlopig niet duidelijk.

De tournee van Dead & Company was overigens bijna afgerond. Donderdag 7 december zouden ze nog op de planken staan in Orlando, en vrijdag in Sunrise in Florida. Op 15 februari worden de concerten volgend jaar hervat in Mexico.