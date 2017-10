John Mayer heeft al een jaar geen alcohol meer gedronken MVO

Een mijlpaal voor zanger John Mayer (40): hij is al een jaar lang volledig sober. "Ik heb geen druppel alcohol meer gedronken", meldt hij trots op Twitter.

"Een jaar geleden besloot ik om voorlopig niet meer te drinken. Dat was een heel persoonlijke keuze. Maar ik merk dat ik er veel voordeel uithaal", gaat hij verder. "Ik schrijf dit omdat ik mensen wil zeggen: genoeg is genoeg. Je hebt geen alcohol nodig, je kán er echt mee stoppen als je wil."

Omdat hij zich er nooit goed bij voelde wanneer hij dronk, besloot de 'Love on the weekend'-zanger later ook om er helemaal mee te stoppen. "Alcohol is een klootzak", zei hij in Rolling Stone. "Telkens ik dronk, knaagde het gevoel dat het niet goed voor me was. Het was fout," verklaarde hij zijn besluit.

Ondertussen voelt hij zich naar eigen zeggen veel beter, en hij zou het iedereen aanraden.

