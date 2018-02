John Mahoney uit 'Frasier' overleden TC

06 februari 2018

09u33 0 Showbizz De acteur die de norse papa van hoofdpersonage Frasier speelde, stierf op 77-jarige leeftijd. Hij had kanker.

Mahoney bouwde vooral een naam op als theateracteur en won een Tony Award voor zijn rol 'The House of Blue Leaves'. Voor het grote publiek raakt hij echter bekend als Martin Crane, de immer norse en one-liners spuwende vader van psychiaters Frasier en Niles. De fans van de populaire reeks, die liep van 1993 tot 2004, waren dol op het personage en ook de acteurs die met hem samenwerkten spreken nu van een groot verlies. "Hij was briljant", klinkt het bij regisseur Jeff Greenberg. "Het was een eer om met hem te mogen samenwerken."