John Legend wordt de nieuwe Jezus Christus

John Legend speelt hoofdrol in tv-show 'Jesus Christ Superstar'.

Op de Amerikaanse zender NBC zal op Paaszondag 1 april (geen grap) een live versie van de musical 'Jesus Christ Superstar' uitzenden. De voorbije jaren zond de zender al soortgelijke shows van 'The Sound of Music', 'Peter Pan' en 'The Wiz' uit. Voor 'Jesus Christ Superstar Live in Concert' strikte de zender soulzanger John Legend voor de rol van Jezus. Hij krijgt opvallend tegenwerk. Want voor de rol van Herodes werd hard rock-icoon Alice Cooper gevraagd. Dat moet wel vuurwerk geven. De show zal na de uitzending op 1 april wereldwijd via streamingdiensten te bekijken zijn.

EPA Alice Cooper speelt de rol van Herodes.