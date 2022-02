John de Mol zette eerder al samenwerking met Lil Kleine stop

Songfestival Ondanks conflict met Rusland: Oekraïne heeft een nieuwe songfesti­val­kan­di­daat

Oekraïne heeft een nieuwe songfestivalkandidaat. Nadat winnares Alina Pash zich vorige week terugtrok, heeft verantwoordelijke omroep UA:PBC gekozen voor Kalush Orchestra. De rapgroep werd aanvankelijk tweede in de nationale voorronde. “Dat we nu mogen gaan is een hele eer, en we gaan onze uiterste best doen”, klinkt het.

