John de Mol reageert voor het eerst op ‘The Voice of Holland’-schandaal: “Ik moest mij inhouden om Jeroen niet op z’n bek te slaan”

TV Nieuwe ‘Lord of the Ring­s’-se­rie heet ‘The Rings of Power’

De langverwachte prequel-reeks over ‘The Lord of the Rings’ heeft de titel ‘The Rings of Power’ gekregen. Het drama, dat meerdere seizoenen zal lopen, gaat op 2 september in première. Dat heeft streamingdienst Amazon Prime bekendgemaakt.

19 januari