John de Mol eist 27.500 euro van Nederlands juicekanaal Roddelpraat

In april van dit jaar eiste De Mol een rectificatie van ‘Roddelpraat’, nadat Schouten en Roos in hun programma uitspraken hadden gedaan over de mediamagnaat. In één van hun uitzendingen zeiden ze ‘bewijs’ te hebben dat de familie De Mol 5.000 euro zou hebben betaald aan getuigen in de mishandelingszaak die Shima Kaes tegen haar ex Johnny de Mol heeft aangespannen. Dat is volgens John de Mol niet waar.