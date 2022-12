John Bryan heeft het in Brits interview voor het eerst over het beruchte ‘teenzuigschandaal’: “Ik heb er geen spijt van”

ShowbizzHet was een hele tijd stil rond John Bryan (67) - beter bekend als ‘den John’ -, maar ondertussen laat de ex-man van Astrid Coppens weer van zich horen. Eind november klapte Bryan al uit de biecht over de situatie tussen Jeffrey Epstein en prins Andrew. Donderdag had de Amerikaanse zakenman het in een nieuw interview met het Britse ITV dan weer over het zogenaamde ‘teenzuigschandaal’ met Sarah Ferguson. “Ik was 20 minuten thuis toen ik plots een telefoontje kreeg.”

John Bryan kondigde het interview met het Britse ITV zelf aan op zijn sociale media. “Ik kijk uit naar mijn interview met Lorraine van morgenvroeg”, klonk het afgelopen woensdag op de Facebookpagina van de Amerikaanse zakenman. “Ik heb een voorgevoel dat we het gaan hebben over de Netflixreeks ‘The Crown’. Daarnaast noemde Bryan het gesprek ook een belangrijke mijlpaal in zijn leven. Het is namelijk de allereerste keer dat hij het op Britse televisie openlijk zou hebben over de beruchte foto’s die meer dan 30 jaar geleden zijn gemaakt.

Geen spijt

Tijdens zijn interview zei de ex-man van Astrid Coppens dat hij de beruchte foto’s “prachtig” vond. Daarnaast gaf Bryan ook toe dat hij er “geen spijt van had”. Volgens de Amerikaanse zakenman zijn de foto’s in kwestie genomen tijdens een vakantie in het zuiden van Frankrijk. Naar eigen zeggen had hij een “discrete locatie” uitgezocht. Lorraine vroeg ook aan Bryan hoe het het nieuws over de beelden vernomen heeft. “Via een telefoontje”, aldus de Amerikaanse zakenman. “Ik was ongeveer twintig minuten thuis toen ik een telefoontje van ‘The Sun’ kreeg.”

Vervolgens vertelde de journalist in kwestie hem dat er foto’s van hem en Sarah verkocht waren voor zo’n 12 miljoen dollar (ongeveer 11,4 miljoen euro). Bryan geeft aan dat hij in shock was toen hij het bedrag in kwestie vernam. Hij dacht er “misschien wel camera’s in het huis waren”. Uiteindelijk was het zijn voormalige secretaresse die hem de foto’s toonde. “Ik kijk naar de beelden en dacht: ‘Wow, ze zijn prachtig’.” Al is hij uiteindelijk wel naar de rechtbank gestapt in een poging om te voorkomen dat de foto’s gepubliceerd zouden worden. Volgens de zakenman waren de foto’s ook niet het einde van zijn relatie met Sarah Ferguson. “Het was eerder het begin.”

Meer begeleiding

De ex-man van Astrid Coppens geeft vervolgens toe dat hij “gedurende zo’n vier jaar een geweldige relatie had met Sarah Ferguson”. Spijt heeft Bryan dan ook niet. “Ik denk niet dat ik ergens spijt van heb.” Hij vervolgt: “Het had misschien wel beter geweest als ik wat meer media-ervaring had gehad. “Ik had graag wat meer begeleiding gehad, maar wat dat betreft heeft het systeem van de koninklijke familie niet bepaald duidelijke richtlijnen.”

Bryan had verder ook nog veel lof voor hoe prins Andrew en Sarah Ferguson hun scheiding aangepakt hebben. “Ze hebben gedaan wat het beste was voor hun kinderen. Het was een voorbeeld voor iedereen.”

Heimelijke bijeenkomsten

Eind november vertelde Bryan al aan ‘The Daily Mail’ over hoe hij werd opgeroepen voor een reeks van “heimelijke” bijeenkomsten om prins Andrew te helpen in november 2019, slechts enkele dagen nadat zijn koninklijke taken hem werden ontzegd. John was naar eigen zeggen “verbijsterd” toen hij de uitnodiging kreeg van Andrews ex-vrouw, Sarah Ferguson. Aangezien lugubere - teenzuigende - foto’s van hun affaire grotendeels de schuld kregen van het einde van haar koninklijk huwelijk in 1992. Toch maakte hij een plan van vijf pagina’s over hoe hij de Epstein-crisis van zijn voormalige liefdesrivaal moest aanpakken. Naar verluidt zou Andrew de hulp van John hebben ingeschakeld, omdat Epstein hem in de val probeerde te lokken. “Maar ik geloof dat zijn uiteindelijke doel eigenlijk de koningin was. Andrew heeft namelijk nooit geld gehad. De Queen was degene met het geld.”

Uiteindelijk heeft prins Andrew het plan van John Bryan niet opgevolgd. “Hij werd afgeleid en gebruikte dezelfde technieken die al zo vaak voor hem én andere mensen gefaald hebben. De dag nadat ik terug naar huis vloog, maakte BBC alles nog wat erger door een interview met Virginia uit te zenden, waarin ze zei ‘hoe goor’ ze de prins vond. Sarah belde me meteen om te vertellen dat er niets van waar was. Ze belt me nog vaak, vorige maand hebben we nog een lang gesprek gehad. Ik hou van haar en haar dochters, en ik wens hen niets dan het beste.”

