John Boyega stapt plots uit film om ‘familiale redenen’

Celebrities Lisa Kudrow moest ‘Smelly Cat’ opnieuw leren voor ‘Friends’-reü­nie: “Ik besefte plots dat ik de akkoorden niet meer kende”

14:50 Lisa Kudrow moest het liedje ‘Smelly Cat’ opnieuw leren spelen op haar gitaar voor de ‘Friends’-reünie. De 57-jarige actrice, die de rol van Phoebe vertolkte in de populaire sitcom, had sinds de laatste opnames in 2004 geen gitaar meer aangeraakt. Dat verklapte ze in de talkshow van Ellen DeGeneres.