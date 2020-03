Exclusief voor abonnees Johan Verstreken getuigt vanuit lockdown in Spanje: “Als ik ga winkelen zonder handschoenen bekijken ze me alsof ik gek ben” TDS

28 maart 2020

10u00 1 Showbizz De coronacrisis is nog lang niet voorbij. Van Amerika, over Italië, tot in ons land: overal gelden strikte maatregelen en wordt opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat is ook voor voormalig TV1-gezicht Johan Verstreken niet anders. Hij zit intussen al twee weken in totale lockdown in Spanje. “Financieel gezien is dit een totale catastrofe voor het land”, getuigt Johan. “Maar ik klaag niet, want ik heb er zelf voor gekozen om hier in quarantaine te gaan.”

Spanje gaat dit weekend zijn derde week lockdown in. Gisteren, vrijdag, waren opnieuw 655 doden door het coronavirus te betreuren, maar voor het eerst waren dat er minder dan het etmaal ervoor. Wat niet betekent dat het weer snel levendig zal worden in de straten, want enkel het hoogstnoodzakelijke - de deur uit voor boodschappen of medicijnen - kan en mag je er nog doen. “Ik stel vast dat de maatregelen in Andalusië, waar ik verblijf, enorm strikt worden opgevolgd”, getuigt Johan Verstreken vanuit Spanje. “Ook ik doe dat, ik zit nu al twee weken in zelfisolatie. Zomaar uit je huis komen, dat is compleet uit den boze.”

