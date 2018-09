Johan Vande Lanotte over de donkerste periode uit z’n leven: "De eenzaamheid na het overlijden van m’n moeder... ik zou het geen tweede keer aankunnen"

Redactie

11 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Tot nader order is Johan Vande Lanotte (63) burgemeester van Oostende. Kwaadsprekers en tegenstanders bedachten hem met bijnamen als ‘de keizer’ en ‘den baard’. In werkelijkheid is hij dus burgemeester en fris geschoren. In één van mijn eerste conferences vorige eeuw noemde ik hem de missing link tussen mens en aap. Maar gelukkig heeft hij geen talent voor rancune. ‘Mijn kinderen vonden je nog braaf’, klinkt het jaren later met de glimlach. Hij kan dus wel wat hebben, de laatste der socialistische Mohikanen. Gehard als politicus, maar niet altijd als mens.

Aan het strand van ­Oostende, op een na­zomerse dag, genieten de laatste toeristen van een gin-tonic. Nog even en de kuststad behoort weer toe aan zijn vaste inwoners. Zij moeten op 14 oktober beslissen of hun burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) een verlengd verblijf is gegund in het stadhuis. Op die locatie hebben we ­vandaag ook met hem afgesproken, maar de ­burgemeester laat zich aanvankelijk niet zo gemakkelijk vinden. Zo diep zit hij ver­scholen in de gangen van het Oostendse stadhuis dat, hoewel ruim bemeten en architecturaal interessant, toch een likje verf kan gebruiken. Het lijkt eerder het Oostblok dan Oostende.

‘Ons stadhuis heeft charme, maar ’t is niet echt functioneel’, beaamt Johan Vande Lanotte, wanneer we hem uiteindelijk treffen in de trouwzaal. ‘Volgens mij is dit het enige stadhuis in België waar je langs de voorkant niet eens binnen kan. We grijpen wel in met energiebesparende maatregelen, maar voor de rest ga ik er niets aan veranderen. Ik heb ­andere plannen voor Oostende.’ Hoe de nakende problematiek van de transmigranten aanpakken bijvoorbeeld. Of het ongelijk bewijzen van de nationale peilingen, waarin zijn partij sp.a maar klappen blijft incasseren. Het is bijna een wonder dat Vande Lanotte tussendoor nog de tijd vond om zijn baard af te scheren.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN