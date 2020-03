Johan Terryn openhartig over vaderschap en liefde: “Ik ben toe aan een nieuwe relatie” BDB

07 maart 2020

13u22

Bron: Joe 0 Showbizz In het Joe-programma ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ vertelde Johan Terryn, die zaterdagavond te zien is in de première van de musical ‘Mamma Mia’, openhartig over z’n rol als papa, het legenestsyndroom en de liefde. “Er is toch nog altijd een stille hoop om nog een lange relatie te hebben”, biechtte hij op.

Terryn vertelde in het interview met presentatrice Evi Hanssen, die ook haar opwachting maakt in ‘Mamma Mia’, dat hij er zeker van is dat hij een goede papa is. “Ik ben niet het type vader dat de beste vriend is van zijn kinderen”, verklaarde hij. “Ik sta heel dicht bij hen, maar in een ouder-kind relatie. We kunnen wel heel veel lol maken en ik ben eigenlijk soms de kleinste van de hoop. Nu zijn ze volwassen, maar de kinderen waren 3 en 7 toen m’n partner en ik uit elkaar gingen. In het begin was dat een beetje schizofreen, een week papa zijn en een week waarin je je op het werk en in het uitgaansleven stort."

De kinderen van Terryn zijn nu bijna 22 en 18. “Ik begin het legenestsyndroom te ervaren”, vervolgde hij. “Ze zijn nog niet weg, maar volgend jaar gaat dat zeker gebeuren. De oudste gaat op kot, de jongste gaat met Erasmus weg. Het is heel normaal en het is ze 100 procent gegund, maar ik voel me daardoor wel wat kwetsbaar worden. Mijn ouders zijn in de 80 en op de sukkel. Je komt dus een beetje op je eigen eiland te zitten.”

(Lees verder onder de video.)

De acteur had het in het programma ook over de liefde. “Ik ben wel toe aan een nieuwe relatie”, vertelde Johan openhartig. “Ik denk dat het op een bepaald vlak moeilijker wordt om iemand te vinden, omdat het moeilijker is om een project te definiëren samen met iemand. Je hoeft geen huis meer te kopen, kinderen te maken, ... Dat is dus niet meer zo goed vast te pakken. Je stelt je dan de vraag wat je nog van je relatie verlangt. Ik denk dat ondertussen de belangrijkste relatie van mijn leven er zit aan te komen, want dat is degene waarmee je hopelijk gaat eindigen. Er is toch nog altijd een stille hoop om nog een lange relatie te hebben, die helemaal in harmonie vervlochten kan geraken.”

Terryn mist het echt wel om een relatie te hebben. “Als ik mensen lang zie samen zijn en gelukkig zijn, denk ik toch van: potverdorie dat had ik ook gewild. Ik ben eigenlijk een familyman die er niet in geslaagd is dat te doen. Ik ben met mijn twee jongens een gezin, maar die gaan aan hun eigen leven beginnen, dus binnenkort ben ik een gezin van één”, lachte hij.