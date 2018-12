Johan Museeuw en Helmut Lotti zijn gezworen kameraden: “Zoals Helmut is rechtgekrabbeld, respect!” JR

13 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Johan Museeuw (53) en Helmut Lotti (48). Ooit was de gewezen wielerkampioen het grote idool van de zanger, nu zijn ze beste vrienden. Ze delen een passie voor de fiets, maar ook een bewogen levensloop. “Jezelf iedere keer weer willen overwinnen, dat hebben wij allebei”, vertelt Helmut, die nu coach is in ‘The Voice Senior’, in Dag Allemaal.

Zijn droom om wielrenner te worden, heeft Helmut Lotti al moeten begraven toen hij nog een tiener was. Maar zijn bewondering voor zijn idool Johan Museeuw is altijd gebleven. Helmut is een succesvol zanger geworden, maar fietsen is nog altijd een passie. Een passie die hij graag deelt met Johan Museeuw die hij intussen een goede vriend mag noemen.

Helmut nodigde Dag Allemaal uit in de Ardennen, vlak bij Durbuy waar hij woont, voor een fietstochtje met Johan Museeuw. Met de opnamen van ‘The Voice Senior’ achter de rug heeft hij behoefte aan ontspanning om even het hoofd leeg te maken.

Spurtje

“Johan is de echte atleet, hij heeft daar ook helemaal het lijf voor”, begint Helmut terwijl hij zijn fietshelm aansnoert. “Mijn hart is wel oké, maar ik heb een te kleine longinhoud om te koersen. Ik ben snel buiten adem. Misschien moet ik eens laten onderzoeken of ik astma heb. Maar dan nog kan ik koersen. Want tegenwoordig kan je zelfs met astma de Tour de France winnen. Vraag maar aan Chris Froome.” (lacht)

En dan zetten de twee een spurtje in, om ter eerst de helling op. Een uurtje later treffen we hen weer in een stil Ardens cafeetje bij een warme chocomelk. De fysieke inspanning heeft beide heren zichtbaar deugd gedaan. “Dit is echt genieten”, zegt Helmut.

