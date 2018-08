Johan Heldenbergh stript op vrijgezellenavond van aanstaande: "Niet mijn idee" HL

08 augustus 2018

00u00 0 Showbizz Als verrassingsgast opduiken op de vrijgezellenparty van je toekomstige bruid en haar vriendinnen? Het overkwam Johan Heldenbergh (51). De acteur kreeg op de fuif zelfs een niet voor de hand liggende taak toebedeeld: die van stripper van dienst.

Johan maakte dat ongewone nieuws zelf bekend op sociale media, maar voegde er meteen aan toe dat het opzet niet zijn idee was, maar dat van zijn maten. Zij overtuigden hem met het argument dat de vrouwen een gratis stripper hadden gezocht, maar niet gevonden. "Crashed the bachelor party of my fiancee. Not my idea. They needed a stripper. For free", postte Heldenbergh. Hoe de avond afliep, liet hij niet weten. Johan stapt later deze maand in het huwelijksbootje met de 20 jaar jongere Fien Mombaerts, een collega-actrice en dramaturge. De acteur was eerder al 19 jaar getrouwd met actrice Joke Devynck, met wie hij drie kinderen heeft.

Crashed the bachelor party of my fiancée. Ps not my idea. They needed a stripper. For free... Een foto die is geplaatst door null (@johanheldenbergh) op 05 aug 2018 om 22:57 CEST