Johan Heldenbergh herkent zichzelf in 'Mijn vader is een saucisse’: “Rest van mijn leven opletten dat ik niet opnieuw in donkere gedachten herval”

Showbizz BINNENKIJ­KEN. Allereer­ste Mar­vel-ho­tel ter wereld opent de deuren in Disneyland Paris

19 juni Slapen tussen Spider-Man en The Avengers? Vanaf maandag kan dat in ... Disneyland Paris. Op die dag gaan daar de deuren open van het gloednieuwe Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, het allereerste hotel ter wereld dat helemaal in het teken staat van de superhelden van Marvel. Met exclusieve kunstwerken en unieke fotolocaties.