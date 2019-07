Johan Heldenbergh (52) wordt opnieuw vader IDR

11 juli 2019

23u31 1 Showbizz Heuglijk nieuws voor acteur Johan Heldenbergh (52). Hij kondigde op Instagram aan dat zijn vrouw, actrice en dramaturge Fien Mombaerts, zwanger is.

‘Miss Belgian pregnant 2019', schreef de ‘The Broken Circle Breakdown’-acteur bij een foto waarop het zwangere buikje van Fien goed in beeld komt. Hoe lang Johans echtgenote al zwanger is en welk geslacht de baby heeft, is voorlopig niet geweten. De twee trouwden in augustus vorig jaar.

Voor Fien wordt het haar eerste kindje, voor Johan het vierde. Hij was tot 2013 getrouwd met actrice Joke Devynck, met wie hij 19 jaar samen was. Zij hebben samen drie kinderen: dochter Tita (17) en de vijftienjarige tweelingbroers Cosmo en Jona. Na de breuk raakte Heldenbergh verstrikt in een depressie, maar mede dankzij Fien kwam hij er weer bovenop. “Ik ben gestopt met tegen het cliché te vechten”, zei hij al eens over zijn relatie. “Ik ben een gescheiden man met een 20 jaar jongere vriendin en een burn-out. Al wat ik nu meemaak, is één en al cliché. Fuck it”, voegde hij er toen aan toe.