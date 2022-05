Johan Derksen ondanks controverse genomineerd voor Online Radio Award

Terwijl luchtalar­men weerklin­ken geeft Bono verras­sings­op­tre­den in metrostati­on van Kiev

Paul Hewson (61), beter bekend als Bono, heeft een verrassingsoptreden gegeven in een metrostation in het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev. "De mensen in Oekraïne vechten niet alleen voor hun eigen vrijheid, jullie vechten ook voor iedereen die van vrijheid houdt", zei de Ierse zanger aan het aanwezige publiek. Naar eigen zeggen bidt Bono voor vrede.

8 mei