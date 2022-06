Johan Derksen krijgt dagelijks radioprogramma: “Bijna gecanceld, maar de luisteraars waren het niet eens”

Derksen (73) zal vanaf 15 augustus elke werkdag van 23.00 uur tot middernacht te horen zijn op Radio Veronica. Dat melden radiobronnen aan de Nederlandse krant het ‘Algemeen Dagblad’. Derksen bevestigt dat het nieuws klopt. Zijn eerste dag bij de landelijke radio valt tegelijkertijd met het nieuwe tv-seizoen van ‘Vandaag Inside’. Ook blijft hij radiomaken voor RTV Drenthe en zijn eigen radiostation in Grolloo. “Ik ben altijd al een druk baasje geweest. Ik ben nog maar 73 hè.” Zijn muziekprogramma zal hij overdag al opnemen in zijn radiostudio aan huis, in het Drentse Grolloo. “Ik blijf in mijn eigen genre: blues, soul, rock en country. De oervormen van muziek die je vrijwel nooit op de radio hoort.” Twee maanden geleden raakte Derksen zijn radioprogramma’s bij Radio Rijnmond, Radio West en RTV Noord-Holland kwijt, na een mediarel. Hij vertelde tijdens een televisie-uitzending van ‘Vandaag Inside’ een verhaal van vijftig jaar geleden. Hij zou destijds, in zijn tijd als profvoetballer, een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars hebben gepenetreerd. Het incident gebeurde na een met drank overgoten stapavond waar volgens hem ook een keeper van voetbalclub SC Veendam bij was. Dat verhaal zwakte hij later weer af. Het leidde tot een golf van verontwaardiging in het land. Het programma verdween twee weken van de buis. Derksen raakte zijn radioprogramma's bij Radio Rijnmond, Radio West en NH Radio kwijt. De theatershow waarmee hij door het land trok werd gecanceld en bij het Bluesfestival in Grolloo werd hij buitengezet. Alleen bij RTV Drenthe bleef hij welkom.

Hobby

“Ik werd door bijna alle regionale radiostations gecanceld. Die baasjes wilden deugen, maar de luisteraars waren het daar niet mee eens. Ik blijk toch een grote groep luisteraars met mijn muziek te bedienen,” zegt hij. Derksen zal zijn radiowerk bij Veronica gratis gaan doen. “Radiomaken is mijn hobby. Daar moet je geen geld voor vragen. Dat heb ik in de afgelopen twintig jaar nooit gedaan.” Hij blikt kort terug op de mediarel. De storm is gaan liggen, ook in zijn eigen dorp Grolloo”, vertelt hij. “Je bent drie dagen beroemder dan Poetin en dan is de volgende weer aan de beurt. Ik kan me daar niet druk om maken.”



Of hij voortaan beter op zijn woorden zal letten? “Ik zal in mijn programma geen verhalen van vijftig jaar geleden meer vertellen”, merkt hij droogjes op. Hij heeft zin in zijn nieuwe dagelijkse radioshow. “Ik ben altijd bezig geweest met muziek. Ik heb vijftig jaar in de voetballerij gezeten. Muziek is een soort tegengif. Je moet nooit denken dat de wereld om een balletje draait.”