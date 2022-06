Johan Derksen blikt terug op kaarsen-controverse: “Ik ben de held van smakeloos Nederland”

TV Karen Damen choqueert zoon Sky met expliciete scène in 'Familie': "Nog eens duidelijk gemaakt dat dat niet echt is”

In het grootste deel van haar leven was ze voor Vlaanderen ‘de rosse van K3', maar daar komt stilaan verandering in voor Karen Damen. Ze wordt tegenwoordig op straat meer en meer aangesproken als die sympathieke verpleegster Vanessa uit ‘Familie’. “Toen ik gevraagd werd voor de soap, had ik eigenlijk schrik dat mensen mij nooit als iemand anders zouden kunnen zien”, vertelt ze openhartig aan Jarne. Ook Karens zoon Sky had het even moeilijk om mama van het tv-personage te scheiden, want plots lag ze naakt in de zetel in met een andere man. “Toen heb ik nog eens moeten uitleggen dat dat allemaal maar film is” voegt Damen eraan toe. Hoe Karen de toekomst van Vanessa ziet in ‘Familie’? Ontdek het in een nieuwe Showbits.

