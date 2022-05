Johan Derksen blijft wel aan de bak bij radioprogramma, waar hij ‘Here We Go Again’ draait

TV Verrassing in ‘Thuis’: doodge­waand personage duikt plots op

Harry (Stan Van Samang) schrok zich vrijdagavond een ongeluk in ‘Thuis’. Jarenlang dacht hij dat Anouk (Maike Boerdam) door zijn toedoen overleden was - of dat wou oude vriend Chris (Danny Timmermans) hem toch doen geloven. Niets is minder waar, want de vrouw dook levend en wel weer op in Bar Madam.

30 april