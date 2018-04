Zorg ervoor dat je ouders 'ja' zeggen met deze tips! EVDB

24 april 2018

Of het nu gaat over uitgaan, geld lenen of bij een vriendin blijven slapen, je ouders overtuigen om 'ja' te zeggen op iets wat jij vraagt, is niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig hebben wij enkele tips voor jou!

1. Toon waardering

Geef je ouders nooit het gevoel dat jij het vanzelfsprekend vindt dat ze ja zullen zeggen. Toon aan dat je hen en alles wat ze doen apprecieert. Neem ook de tijd om je vraag te stellen. Probeer niet te haastig over te komen, leg alles rustig uit.

PS: Waardering tonen is altijd een goed idee, doe dat dus niet enkel wanneer je iets nodig hebt. Je zult merken dat hoe meer jij waardeert wat je ouders voor je doen, hoe meer jij ook zult mogen.

2. Ruil

Vraag niet zomaar om spullen of toestemming! Bied hen iets aan, een soort ruilhandel. Niet: ‘Papa, ik wil weggaan zaterdag’, maar ‘Papa, als ik de afwas doe, mag ik dan weggaan zaterdag?’, bijvoorbeeld.

3. Informeer

Leg uit waarom je iets wilt en wat het precies is dat je wilt. Zo toon je aan dat je hier goed over hebt nagedacht en dat het meer is dan een bevlieging. Je komt dan volwassen over en je ouders zullen je ook serieuzer inschatten.

4. Respect

Je ouders respecteren is een van de meest belangrijke dingen...ooit. Toon aan dat je hen niet zomaar ziet als een bank die je geld moet lenen of als mensen die dingen moeten doen voor jou. Hoe beter je band met je ouders, hoe gemakkelijker dingen te bespreken vallen.

5. Stel het antwoord uit



Vraag niet meteen om een antwoord, stel zelf voor dat ze er eens over nadenken. Zo toon je niet enkel aan dat jij er al over nagedacht hebt, maar ook dat je hen die kans wilt geven.