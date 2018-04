Zo zorg je ervoor dat je crush je uitvraagt op een date EVDB

27 april 2018

Crushen op iemand is niet altijd even gemakkelijk. Daarom maakten wij deze stap-voor-stap-gids. Wie weet ga jij binnenkort op date!

1. Probeer hem/haar zo vaak mogelijk tegen te komen

Zònder te stalken, probeer je je crush zo vaak mogelijk tegen het lijf te lopen. Voor je het weet gaat dat over in een "misschien moeten we elkaar eens niet per ongeluk tegenkomen?"

2. Networken

Word vrienden met zijn/haar vrienden. Natuurlijk wil je niets forceren, maar het kan helpen als zijn/haar vrienden jou leuk vinden.

3. Start een gesprekje

Misschien is je crush verlegen of is hij/zij heel slecht in dit soort dingen. Dan is het aan jou om interesse te tonen van jouw kant. Start een gesprekje en zie waar het naartoe leidt.

4. Social Media

Probeer ook buiten school contact te houden met je crush. Zo merk je of hij/zij jou ook leuk vindt. Verwatert het algauw? Tja, dan was er gewoon geen vonk. Anderzijds kan zo'n gesprek leiden tot "Hé, maar anders gaan we samen naar die nieuwe film gaan kijken in de bioscoop?", et voilà.

5. Help hem/haar

Heeft je crush een zware dag? Probeer hem/haar dan op te vrolijken. Toon begrip voor zijn/haar situatie en emoties. Heeft je crush hulp nodig bij iets anders, zoals huiswerk of buitenschoolse activiteiten? Steun hem/haar dan ook. Voor je het weet bouwen jullie een band op die je niet zomaar hebt met gewone vrienden...

6. Flirt

Heel belangrijk. Om te voorkomen dat jullie beste vrienden worden, is het belangrijk dat je af en toe wat flirterig doet. Anders kunnen je signalen geïnterpreteerd worden alsof je op zoek bent naar vriendschap. Enkele kleine dingen die je bijvoorbeeld kunt doen: geef je crush een compliment over hoe hij/zij eruitziet. Of raak hem/haar aan, doe dit op een subtiele, maar toch duidelijke manier. Zijn/haar haar aanraken bijvoorbeeld of een duwtje geven wanneer hij/zij je plaagt. Doorbreek de afstandelijke barrière. Doe dit wel op een voorzichtige manier, je wilt hem/haar niet bang maken of lijken op een moederaap die haar jongen vlooit.

7. Hint

Vertel je crush bijvoorbeeld dat je droomde dat jullie een koppel waren. Maakt niet uit of die droom echt was of niet. Zijn/haar reactie zal jou heel veel vertellen over hoe hij/zij jou ziet. Probeer hier en daar wat hints te droppen over het feit dat je hem/haar leuk vindt. Zeg bijvoorbeeld, "normaal fiets ik niet graag, maar jouw aanwezigheid maakt het wel beter". Zulke kleine opmerkingen maken je crush duidelijk dat je hem/haar leuk vindt en maken het gemakkelijker voor hem/haar om een move te maken.