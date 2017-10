Zo word jij een fantastische kusser! Emma Van der Bracht

Met deze tips word jij een master in het kussen.

Kussen, het is niet altijd gemakkelijk. Alsof het nog niet erg genoeg is dat je zenuwachtig bent over het feit of de persoon die jij wilt kussen, jou wil terugkussen, moet het qua techniek ook nog eens goed verlopen àls jullie dan echt kussen. Gelukkig hebben wij enkele tips voor jou:



1. Flirt je weg naar een kus

Je gaat niet zomaar je crush gaan bespringen - logisch. Begin subtiel, een kleine aanraking, elkaars hand vasthouden, leun tegen hem/haar aan...

2. Wees niet bang om de eerste move te maken

Krijg jij signalen dat je crush jou ook wel wil kussen, maar dat hij/zij wat verlegen is? Ga er gewoon voor!

3. Wees voorbereid

Net gegeten? Neem een muntje. Droge lippen? Hallo, balsem. Zorg er zeker voor dat je geen plakkerige lipgloss draagt, geloof ons, daar krijg je spijt van.

4. Blijf kalm

Oké, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat weten wij ook. Toch is het heel belangrijk dat je zo kalm mogelijk blijft. Een gespannen kus is nooit goed. Begin zacht en lief, zo hebben jullie tijd om elkaars lichaamstaal te leren kennen. Natuurlijk kan het goed zijn dat je eerste kus niet zo goed verloopt, dan lach je dat weg en ga je meteen voor een tweede kans!

5. Tong

Je kunt natuurlijk je tong gebruiken, maar wees niet te wild. Je tong in iemands mond proppen is - voor zover wij weten - nog nooit met enthousiasme ontvangen geweest. Begin de kus zonder tong en laat na een tijdje je tong de mond van je kuspartner ontdekken. Geen idee hoe dat moet? Ga gewoon niet als een wilde hond zijn/haar gezicht aflikken en you'll be fine!