Zo weet je of een jongen indruk op je probeert te maken EVDB

27 april 2018

13u36 1 Joepie Spannend!

Vraag jij je af of die ene jongen jou ook leuk vindt? Met deze tips kan je erachter komen. Dit zijn enkele dingen die jongen doen wanneer ze indruk proberen te maken:

1. Hij zoekt je aandacht

Wanneer de kans zich voordoet, zal hij ervoor zorgen dat jullie even met jullie tweetjes zijn. Hij wandelt je bijvoorbeeld naar je klas of gaat mee langs de bibliotheek na school.

2. Hij ruikt lekker

Oké, hij kan natuurlijk het type jongen zijn dat altijd lekkere parfum draagt. Als het je echter opvalt dat hij parfum draagt wanneer jullie afspreken/elkaar zien, maar niet wanneer je hem bijvoorbeeld toevallig tegenkomt in de supermarkt, tja...

3. Hij kleedt zich mooi

Ook deze is best moeilijk, misschien heeft hij gewoon een goede kledingstijl. Als jij hem echter een compliment geeft over een streepjesshirt en hij daarna bijna een hele week enkel maar streepjes draagt... Idk, dan moet hij wel gek op je zijn.

4. Hij toont interesse

Hij vraagt je dingen en onthoudt die dan ook. Als je hem op vrijdag vertelt dat je op zaterdag gaat shoppen, vraagt hij op maandagochtend of je veel gekocht hebt...

5. Hij komt zelfzeker over

Ook al weet je dat hij dat eigenlijk niet is. Hij doet eigenlijk gewoon zijn best om cool over te komen tegenover jou.

6. Hij luistert naar je

Wanneer je iets vertelt, weet je gewoon dat hij luistert. Als er iets gebeurt, weet je dat je bij hem terechtkunt.

7. Hij is op tijd

Als jullie afspreken, is hij steeds op tijd. Goals.

8. Hij gedraagt zich als een gentleman

Wanneer jullie samen zijn gedraagt hij zich als een echte gentleman. Hij houdt de deur voor je open, vraagt of je het niet te warm/koud hebt...