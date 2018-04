Zo versla jij een baaldag! Emma Van der Bracht

10 april 2018

10u49 0 Joepie Met deze tips wordt deze baaldag een topdag!

Voel jij je een beetje mottig? Blijf niet in dat gevoel hangen, maar verzet je ertegen. Wij hebben een paar tips om jezelf weer blijer te maken.

1. Stuur iemand een lief berichtje.

Door goede vibes te versturen, krijg jij er waarschijnlijk ook terug.

2. Maak een Pinterest-bord aan met plaatsen die je wilt bezoeken.

Door te dromen over op reis gaan en je te verdiepen in de plaatsen waar je naartoe wilt, verzet jij je gedachten. Meer nog: je krijgt zin in de toekomst en om dingen te doen en dat is precies wat jij nu nodig hebt.

3. Vertel jezelf dat het morgen allemaal weer beter wordt.

Neem een ontspannen badje, kruip lekker vroeg in bed en bekijk een van je favoriete films of series. Geniet van wat extra uurtjes slaap en morgenochtend ben je helemaal klaar om er weer tegenaan te gaan.

4. Scroll door je filmrol.

Door te kijken naar alle leuke dingen die je al gedaan hebt, voel jij je al snel weer wat vrolijker. Vind je een leuke foto terug van die uitstap met je vrienden? Stuur hem door en haal samen met hen herinneringen op. Voor je het weet ben je jouw dip alweer helemaal vergeten!

5. Neem een andere weg naar huis.

Door een nieuwe route naar huis te nemen, doorbreek jij jouw dagelijkse routine. Daardoor voel jij je alsof je een nieuwe omgeving ontdekt en daar word je nieuwsgierig door. Misschien ontdek je wel iets nieuws?

6. Lees je oude dagboek opnieuw.

Door oude gedachten te lezen, besef je hoe ver je gekomen bent. Bedenk hoe veel je al bereikt heb in je leven en hoe trots je mag zijn op jezelf.

7. Licht uit, muziek aan.

Zet je muziek lekker luid en dans alle slechte gevoelens weg! Luidkeels meezingen is ook helemaal toegestaan. Laat je leiden door de muziek en verlies jezelf erin. (Opgelet: als je het licht uitdoet, let er dan wel op dat je niets kan omgooien of jezelf geen pijn kan doen.)

8. Herbekijk je favoriete musical...

En natuurlijk moet je ook alle tekst meezeggen en alle liedjes - in verschillende stemmen - meezingen. High School Musical, anyone?

9. Leg je smartphone even weg...

En ja, ook jouw computer moet even uit. Al is het maar 15 minuutjes, je hersenen zullen je dankbaar zijn.

10.Verwen jezelf!

Trakteer jezelf op iets, het hoeft niet groot te zijn. Een nieuwe nagellak, een nieuwe douchegel die heerlijk ruikt, een lekkere reep chocolade. Het gevoel dat je jezelf trakteert, doet echt al veel!

11. Stuur belachelijke Snapchats naar je vrienden.

Zo veel mogelijk dubbele kinnen, het lelijkste gezicht dat je kan trekken of gewoon een grappige filter. Wedden dat je minstens even belachelijke foto’s terugkrijgt? Dat brengt je ongetwijfeld aan het lachen.

12. Organiseer

Al is het maar een lade of je nagellakcollectie. Zoek iets uit dat je kunt herorganiseren. Achteraf krijg je het gevoel dat je iets gedaan hebt en verdien je een schouderklopje (van jezelf).

13. BFF

Heel gemakkelijk: haal je BFF erbij! Bel haar, sms haar, snap haar...elke manier mag. Jouw BFF kent je beter dan wie dan ook en zij weet sowieso een manier om jou blij te maken.