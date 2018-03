Zo val jij gezond af Emma Van der Bracht

04 maart 2018

19u53 17 Joepie Wil jij wat gewicht verliezen? Volg dan zeker geen crashdieet!

Voel jij je niet goed in je vel en wil je wat gewicht verliezen? Bedenk dan eerst of je echt wel wilt/moet afvallen en waarom. Ben je zeker dat je wilt afvallen? Oké, dan kunnen wij jou helpen. Het belangrijkste is dat je het gezond aanpakt, jouw gezondheid is belangrijker dan jouw gewicht. Ga jezelf in geen geval uithongeren en ook niét crashdiëten. Doe het op een gezonde manier en volg onze tips.

1. Drink water voor je maaltijd

Water drinken is altijd goed voor je. Het zorgt ervoor dat je vertering goed werkt. Ongeveer twee glazen water drinken net voor je gaat eten, zorgt ervoor dat jij je sneller vol voelt en dus over het algemeen kleinere porties gaat eten. Wil je jouw water een upgrade geven? Doe er wat vers citroensap in! Zo detox je jouw lichaam.

2. Ontbijt!

Als je niet ontbijt, laat je jouw lichaam denken dat je aan het verhongeren bent. Daardoor gaat je lichaam jouw metabolisme vertragen en ga je feller reageren op insuline. Als je later op de dag iets met suiker eet, krijg je meteen een sugar rush, waardoor je snel daarna weer honger krijgt. Daardoor ga je dus veel eten zonder na te denken bij wat je eet. Het belangrijkste is dat je vezels en proteïne binnenkrijgt bij het ontbijt. Niet veel honger? Geen paniek, een groene smoothie volstaat!

3. Verleg je focus

In plaats van te focussen op wat je minder of niet mag eten, focus op wat je wel moet eten. Groenten en fruit dus! Door bezig te zijn met wat je wél mag in plaats van wat niet mag, denk je ook positiever. Probeer eens wat nieuwe soorten groenten en fruit uit! Zoete aardappel, kiwibessen, boerenkool... Zoek ook wat nieuwe, leuke recepten op. Je beseft al snel dat er heel wat lekkere dingen zijn die je kan eten, zonder ongezond te zijn!

4. Frisdrank? Nee, dank je!

Water en thee lijken misschien saai, maar als je gesuikerde dranken en frisdrank achter je laat, zal je lichaam je enorm dankbaar zijn! Je zal je ook al snel beter voelen, jouw humeur krijgt een echte boost.

5. Maak een fruitdessertje

Geen zin in een stuk fruit als dessert? Begrijpelijk. Probeer eens wat druiven in te vriezen, of gooi wat diepgevroren fruit in de blender. Sorbet, iemand?

6. Eet traag

Het duurt even voor je hersenen doorhebben dat je aan het eten bent. Alles wat je voor die tijd eet, beseft jouw lichaam dus eigenlijk niet. Wat kan helpen, is eerst naar je eten kijken. Zo beseffen jouw hersenen dat je gaat eten en weet je ook of je echt honger hebt. Eet daarna op jouw gemak en zorg ook dat je zo weinig mogelijk afgeleid wordt. Je hoort het goed, als jij jouw Instagram checkt tijdens het eten, zijn je hersenen bezig met Instagram in plaats van met eten.

7. Sport regelmatig

Zoek een workout die echt bij jou past en maak een schema op. Als je eenmalig sport merkt jouw lichaam niet dat je beweegt. Pas door regelmatige workouts te doen, zal je resultaat zien.

8. Slaap

Als je niet genoeg slaapt geraken je hormonen in de war. Zo vergeet je lichaam het verschil tussen echte honger en zin om te eten. Daardoor ga je veel meer eten dan je eigenlijk nodig hebt. Genoeg slaap zorgt ervoor dat je hormonen in balans zijn en dat je dus enkel eet wat je nodig hebt. Je hebt minstens zes uren slaap nodig en ook hier geldt de regel: hoe meer, hoe beter!

9. Babystapjes

Wees trots op jezelf voor de kleine stapjes die je maakt, in plaats van constant te focussen op het getal op jouw weegschaal. Als je enkel focust op jouw gewicht, word je slechtgezind en houd je het ook niet lang vol. Zie wat je doet niet als een tijdelijk dieet, maar als een levensstijl. Blijf positief en vooral: hou van jezelf!