Zo start jij een (online) gesprek met je crush! Emma Van der Bracht

06 februari 2018

12u15 0 Joepie Te bang om je crush te sturen? Wij helpen je op weg.

Het is echt zo simpel!

1. Huiswerk

Stuur hem/haar een berichtje over huiswerk. Je bent vergeten op te schrijven welke oefeningen moesten ingevuld worden, bijvoorbeeld. Daarna begin je over het vak of de leerkracht en voor je het weet zijn jullie aan het praten en aan het lachen!

2. Zag ik jou nu net aan...?

Of het echt zo is of niet, maakt eigenlijk niet uit. Stuur gewoon ’Liep jij nu net voorbij de Starbucks of heb je een dubbelganger?!’. Wie weet gaan jullie de volgende keer samen frappucino’s drinken!

3. Geef je mening

Sprak hij/zij ooit tegen jou over een boek, een film, een serie, een band...? Stuur dan een berichtje waarin je jouw mening geeft. Je toont zo dat je luister naar wat hij/zij tegen je zegt.

4. Stel iets voor

Deze werkt eigenlijk het beste na nummer 3. Zeg bijvoorbeeld: ‘Niemand wil naar *naam van film* met mij. Jij houdt toch van horror?’. Vermeld er eventueel bij dat je dat weet omdat hij/zij je een andere film - van hetzelfde genre - aangeraden had. Voor je het weet heb je een casual date gescoord!

5. Complimentje



Stuur een complimentje terwijl jullie in dezelfde kamer zitten, in de klas bijvoorbeeld. Houd het luchtig: ‘Blauw is echt je kleur’ of ‘Nieuwe jas?’ is al goed genoeg. En dan is het afwachten tot hij/zij je bericht leest en in je richting kijkt. Oogcontact, glimlach...check!

6. Memes

Stuur hem/haar een leuke meme, die jou aan hem/haar deed denken. Je toont dat je in je vrije tijd toch nog aan hem/haar denkt, maar op een manier die zo subtiel is, dat het niets hoeft te betekenen.

7. Wedden dat...

Als jullie samen les hebben, kan je bijvoorbeeld sturen ‘Wedden dat *naam van klasgenoot* binnen 5 minuten in slaap valt?’. Of ‘Hoe vaak zal *naam van leerkracht* vandaag euh zeggen, weddenschapje van maken?’