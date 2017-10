Zo maak jij jouw Intsagram nog mooier Emma Van der Bracht

Instagram/Lilliewert

Begin jij ook spontaan te kwijlen bij het zien van een mooie Insta-feed? Voel je een steek van jaloezie als je ziet hoeveel volgers sommige accounts hebben- ook al weet je deep down dat dat helemaal niet is waar het leven om gaat? Volg dan onze tips en pimp jouw account!





1. Timing

Op social media - en zeker op Instagram - is timing heel belangrijk. Post geen nieuwe foto om 14 uur, als iedereen op school zit of druk met andere dingen bezig is. Posten doe je het beste vanaf 17 uur. Nog specifieker: Instagram is het meest actief op woensdag tussen vijf en zes uur 's avonds.







2. Gebruik de juiste hashtags

Een hashtag als #kijkditismijnkat is natuurlijk heel duidelijk voor ons, maar met hastags als #catstagram en #catsofinstagram scoort jouw kat binnenkort heel wat meer likes! De meest populaire hashtags zijn #tbt (Throwback Thursday, die je dus kan gebruiken op donderdag), #instadaily en #instagood.







3. Doe het voor jezelf

Deze tip lijkt misschien wat tegendraads, het ging toch net om meer likes en meer volgers krijgen? Dat klopt, maar als je enkel in functie van die twee gaat Instagrammen wordt het ook al snel saai. Vooral als je bij het nemen van een foto te veel bezig bent met je volgers, verlies je je touch. Hou het persoonlijk, wees creatief en vooral: wees origineel!







4. Tag anderen

Koffie drinken met je best friend? Tag haar account in de foto én in het bijschrift. Spreek af dat zij dat ook doet voor jou en win volgers. Als je dit begint te doen met iedereen waar je mee optrekt, leer je meteen nieuwe mensen kennen.







5. Bewerk je foto's

Nee, hiermee bedoelen we niet dat je met Photoshop aan de slag moet gaan om alle oneffenheden weg te werken of jezelf een onnatuurlijk figuur moet geven. Je kan wel verschillende apps gebruiken om jouw foto's steeds op dezelfde manier te bewerken, zo krijg je een heel mooie Instafeed. Als je altijd zachte pastelfoto's post, of net harde zwart-witfoto's begint je account een attitude te krijgen. Daarmee trek je aandacht. Voorbeelden van apps waarmee je je foto's kunt bewerken zijn: Rookie Cam (onze favoriet), VSCO-cam, Aviary en Font Candy. Tip: onthou welke effecten je toepast!