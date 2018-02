Zo maak jij je gevoelens duidelijk aan je crush Emma Van der Bracht

18 februari 2018

Heb jij een crush op iemand en weet je niet hoe je dat moet duidelijk moet maken? Wij hebben enkele tips voor jou!

1. Hallo social media

Weer een situatie waarbij jouw socialmediaverslaving je goed van pas komt! Door zo nu en dan eens een Facebook-status, Instagram-post of tweet te liken, maak je al duidelijk dat jouw crush je aandacht heeft. Probeer ook regelmatig eens te Snapchatten, begin met iets ‘casual’ te snappen en wacht dan af. Als jouw crush jou ook leuk vindt, dan hebben jullie binnen de kortste keren een onbreekbare streak.

2. Oogcontact

Maak oogcontact. Kijkt jouw crush terug? Houd zijn/haar blik dan even langer vast dan je normaal zou doen. Kijk daarna weg en glimlach. Kijk kort terug en check of jouw crush nog steeds naar je kijkt. Let wel op dat je niet begint te staren, dat kan err, redelijk creepy overkomen - abort, abort!

3. Attitude is alles

Ben je verlegen? Push jezelf dan niet om plots enorm extravert te zijn, dat valt op. Ben je extravert? Houd je dan ook niet in om ‘schattiger’ of wat dan ook te lijken. Blijf jezelf! Alleen zo kan je crush de echte jou leren kennen en - natuurlijk - aan jouw voeten vallen.

4. Slimme aanpak

Hebben jullie gemeenschappelijke vrienden? Probeer dan via die vrienden meer tijd samen door te brengen - in groep. Na een tijdje zal je merken of er een klik is en dan kan je misschien het voorstel laten vallen om eens iets met jullie twee te doen. Gewoon. Casual. Ahum.

5. PRAAT

Het is echt zo simpel: praat met elkaar. Je hebt een mond, je bent slim, ga er gewoon voor! Begin een gesprek, stel hem/haar een vraag, vraag om hulp bij iets... De opties zijn eindeloos!

6. Sturen is ook oké...

Ben je bang om zomaar op je crush af te stappen? Ja, dat snappen we. Als je voor het eerst contact zoekt is het niet vanzelfspreken dat je zomaar op je crush afstapt en een gesprek start, dus dan is het ook oké om een berichtje te sturen. Zitten jullie in dezelfde klas of toch dezelfde school? Dan kan je altijd vragen of jouw crush ook les heeft van die ene leerkracht, omdat je iets niet begrijpt en toevallig is er ‘niemand anders online die jou kan helpen’. Wat een zonde...

7. Gewoon gaan

Als de bovenstaande subtielere stappen niet werken, zit er niets anders op: jij moet er gewoon voor gaan! Het leven is zo kort, het is niet de moeite om maandenlang te zitten wachten en je af te vragen of jouw crush beantwoord zal worden. Verstuur dat berichtje, vraag hem/haar uit, vertel gewoon over jouw gevoelens... GAAN!

