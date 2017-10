Zo klim jij uit je (herfst)dip Emma Van der Bracht



weten dat het niet gemakkelijk is om om te gaan met onzekerheid en een weemoedig gevoel. Daarom kunnen we ook niet beloven dat deze tips alles oplossen, maar helpen doen ze zeker!



1. Erken en herken de signalen

Begint je hart sneller te slaan? Geraak je in de war? Word je rood? Dat kunnen allemaal tekenen zijn van paniek. Als je leert om de signalen zelf sneller te herkennen en ook te erkennen, kan dit kalmerend werken. Het lijkt raar, maar aanvaarden dat je aan het panikeren bent helpt. Zeg tegen jezelf 'oké, ik ben in paniek, maar het gaat voorbij'. Zo kan je jezelf weer tot rust brengen.



2. Haal diep adem

Ademhaling is heel belangrijk. Heb je een mondelinge oefening, maar durf je niet goed voor de klas te staan? Begin dan met een reeks diepe ademhalingen. Hierbij is het belangrijk dat je door je buik ademhaalt, dat wil zeggen dat je buik uitsteekt bij het inademen en terug normaal wordt bij het uitademen. (Leg je hand op je buik om te controleren of je buik op en neer gaat als je niet zeker bent of je het juist doet.)

Haal diep adem, hou je adem drie seconden vast en adem gedurende vijf seconden uit. Na een paar keer voel je dat je lichaam en brein kalmeren.



3. Schrijf erover

Een dagboek bijhouden kan helpen, maar eigenlijk is het al genoeg om gewoon een lijstje te maken van redenen waarom je bang bent, twijfelt aan jezelf enzovoort. Schrijf niet 'Ik ben bang om voor de klas te staan', maar 'Ik durf niet voor de klas staan omdat...'. Als je lijstje klaar is, laat het dan even liggen. Ga iets leuk doen, lees een beetje, luister wat muziek. Daarna ga je terug naar je lijstje en bekijk je jouw antwoorden. Vaak zal je dan beseffen dat veel van jouw angsten ongegrond zijn. Dat inzien helpt je om ze te overwinnen.



4. Hou de feiten bij

Hoe vaak zijn jouw angsten al echt uitgekomen? Waarschijnlijk niet zo vaak. Bedenk enkele situaties waarbij je achteraf dacht 'zo erg was dat eigenlijk niet'. Ook die kan je opschrijven, als je dat wilt. Je kan bijvoorbeeld ook een lijstje maken van overwinningen. Beloon jezelf voor elke keer dat je jouw angsten niet liet winnen.



5. Geef jezelf tijd

Verwacht niet dat je van de ene dag op de andere on top of the world zal staan. Zelfvertrouwen vergt tijd.



6. Zoek jouw comfort zone

Soms is het oké om toe te geven aan je gevoel. Neem een kopje thee en ga lekker in bed liggen. Verzorg jezelf. Belangrijk is ook dat je voor jezelf kiest. Wil die ene vriendin echt afspreken, maar heb jij helemaal geen zin om buiten te komen? Echte vrienden verstaan dat. Misschien kan je er zelfs met haar over praten.



7. Omring jezelf met positiviteit

Omring jezelf met alles wat goed is. Vrienden, muziek, eten, geuren... Alles wat jou gelukkig maakt. Wees niet bang om negatieve dingen uit jouw leven te bannen, jouw geluk is nu jouw prioriteit. En positiviteit werkt even aanstekelijk als negativiteit.