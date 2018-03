Zo is het om op kot te zitten Emma Van der Bracht

13 maart 2018

10u49 0 Joepie Kijk je al uit naar de toekomst? Wel, neem het van ons aan - want we spreken uit eigen ervaring - als je op kot gaat, merk je ineens hoe zelfstandig je (niet) bent. Kijk jij hier al naar uit?

1. Geen broek dragen

Het is nu eenmaal zo veel gemakkelijker om in een te grote T-shirt en je onderbroek rond te lopen. Einde discussie.

2. Eten terwijl je in bad zit

Bad, bed, zetel, grond...overal behalve aan tafel. Gezellig is het wel!

3. Vreemde maaltijden eten

Je hebt jezelf voorgenomen om te koken en je vindt 1 tomaat, een paar sneetjes brood en een blik witte bonen... Uh, English Breakfast als avondeten dan maar?!

4. Jouw was veel te lang laten liggen

Ook al doet jouw mama je was nog steeds, je vindt het te veel werk om elke week je was mee te nemen naar huis. Daardoor stapelt die op onder je bed. Oeps.

5. Eten bestellen



Je doet het veel vaker dan je trots op bent en eigenlijk veel vaker dan nodig is. Tja, dan moest pizza maar niet zo lekker zijn!

6. Tegen jezelf praten

Als je dan toch alleen bent, kan een beetje aanmoediging nu en dan geen kwaad. Heb je net je bed opgemaakt? ‘You go, girl!’

7. Enkel kuisen als je mensen verwacht

Je mama komt langs? Paniek! Ineens moet je hele kot er fantastisch uitzien. Het moet lijken alsof je volwassen bent en je leven bij elkaar hebt. Moeilijker dan je dacht.

8. Iets niet open krijgen en het gewoon laten liggen

Dat ene flesje dat je maar niet open krijgt? Een jaar later ligt het nog steeds achter in je kast. Zo is het nu eenmaal.

9. De hele dag in bed blijven



Je hebt geen les en ook helemaal niets te doen. Dus jij kunt gewoon de hele dag in je bed blijven zonder dat iemand dat zelfs hoeft te weten. Netflix? Check! Opwarmmaaltijd? Check! Schuldgevoel? Nope!