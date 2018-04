Zo is het om een bijna-vriendje te hebben Emma Van der Bracht

10 april 2018

12u00 0 Joepie Spoiler: het is frustrerend!

1. Je ziet andere mensen flirterig reageren op zijn foto's, maar je mag er niets over zeggen

Want hij is niet echt je vriendje.

2. Je ziet hem constant flirten online, maar je kunt niets zeggen

Want hij is niet echt je vriendje.

3. Je wilt hem er eigenlijk echt graag over aanspreken, maar je kunt niets zeggen

Want hij is niet. echt. je. vriendje.

4. Je voelt hoe je eigenlijk constant jaloers en ongelukkig bent

EN HIJ IS NIET EENS ECHT JOUW VRIENDJE. Waarom durf je hem eigenlijk niet gewoon te vertellen hoe jij je erbij voelt?!

5. Eigenlijk zijn er heel veel dingen in deze soort-van-bijna-relatie die jou kwaad maken

En je begint het beu te worden om hem vanalles te laten doen wat jou kwetst, gewoon omdat hij niet officieel je vriendje is.

6. Hij gebruikt ook heel vaak het feit dat jullie nog niet officieel samen zijn om met dingen weg te komen

Zoals flirten en afspreken met andere meisjes, niet oké.

7. Je vriendinnen zijn het beu om over hem te moeten horen

Tegelijk ben jij het beu om te horen dat hij niet echt je vriendje is. Grrrrr!

8. Ondanks dit alles blijf je er gewoon bij en vertel je jezelf: niet mijn man, niet mijn probleem!

Stiekem geniet je wel een klein beetje van al het drama dat erbij komt kijken. Onthoud gewoon dat als jij echte gevoelens krijgt voor deze jongen, je beter al begint te lopen. Hij is namelijk duidelijk geen relatiemateriaal, je verdient beter en zult enkel maar gekwetst worden als je hiermee doorgaat.

