Zo ging Bella Hadid om met haar wardrobe malfunction tijdens de Victoria's Secret Fashion Show Emma Van der Bracht

Flawless.

Topmodel Bella Hadid verscheen gisteren uiteraard ook op de catwalk tijdens de Victoria's Secret Fashion Show in Shangai. Het model toonde enkele foutloze looks, maar bij een van haar lingeriesetjes ging het een klein beetje mis.

Bella gooide haar armen omhoog en pop, een nipslip. Haar tepel was even zichtbaar en natuurlijk werd dat ook vastgelegd op camera. Er wordt sterk vermoed dat het moment eruit geknipt zal worden voor de show internationaal wordt uitgezonden.

Hoe zij daarmee omging? Ach, voor Bella was het helemaal geen big deal. Ze staat er immers al voor bekend dat ze zeker fan is van 'Free The Nipple' en geef nu zelf toe, wat is een tepel eigenlijk? We hebben ze allemaal.

