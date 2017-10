Zo geraak je écht over je crush Emma Van der Bracht

13u00 0 instagram/miriam_marlene Joepie Beloofd.

1. Begrijp waarom je crusht

Zet de redenen waarom je een crush hebt op even op een rij. Gaat het enkel om zijn/haar uiterlijk? Nog belangrijker: hoe voel jij je erbij? Voel je je constant superblij? Dan hoef je misschien niet eens over je crush te geraken. Voel je je echter helemaal niet zo goed, zit je constant op antwoord te wachten en voel je je nooit goed genoeg? Dan is het tijd om te stoppen met crushen. Enkel door voor jezelf op te lijsten waarom je precies crusht, kan je hierachter komen.



2. Neem afstand

Het is moeilijker dan het klinkt, maar een beetje afstand kan wonderen doen. Stop met hem/haar te sturen, probeer hem/haar niet constant tegen het lijf te lopen op school en spreek zeker niet af na school. Het grote verschil tussen crushen en verliefd zijn is dat je zo veel gemakkelijker over een crush geraakt dan een liefde. Yes, you can!

3. Houd jezelf bezig

Maak plannen, zorg dat je bezig bent en geen tijd hebt om thuis te zitten en na te denken. Voor je het weet, vergeet je je crush!



4. Overhaast niets

Probeer jezelf niet te rushen. Een crush kan diep zitten, dus wees niet teleurgesteld als je wat meer tijd nodig hebt.



5. Laat je helpen

Vertel je vriend(inn)en dat het tijd is om over je crush te geraken. Zij zullen je zeker helpen! Praat over de slechte dingen aan je crush, laat hen helpen om je te laten inzien waarom je beter over deze persoon geraakt.