Zijn vrouwen beter in single zijn dan mannen?

Volgens een studie die werd uitgevoerd door het Engelse onderzoeksbedrijf Mintel zouden single vrouwen gelukkiger zijn met hun status dan single mannen. Uit het onderzoek bleek dat 61% van de ondervraagde single vrouwen blij waren om geen relatie te hebben. Bij de single mannen ging dat maar om 49%.

Vrouwen zijn ook niet constant op zoek naar een relatie, volgens het onderzoek. Maar liefst 75% van de ondervraagde single vrouwen zei dat ze bewust geen nieuwe relatie waren gestart in het afgelopen jaar.

Volgens de auteur van het onderzoek zouden vrouwen beter zijn in het single zijn omdat vrouwen 'doorsnee beter zijn in het creëren van steungroepen, waarin ze kunnen praten over hun gevoelens en gedachten. Daardoor ligt er minder druk op het nodig hebben van een relatie'

