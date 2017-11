Zijn The Weeknd en Bella Hadid ook terug samen? Emma Van der Bracht

Volg je nog? Wij beginnen het moeilijk te vinden. Nadat Selena Gomez en The Weeknd uit elkaar gingen, werd The Weeknd algauw gespot met verschillende exvriendinnetjes van Justin Bieber. Kort daarop werd Selena Gomez weer gespot met Justin Bieber. Die twee zijn nu officieel weer samen.

Nu zou het zo zijn dat ook The Weeknd terug naar zijn ex is gegaan. Dan hebben we het natuurlijk over Bella Hadid. Een bron vertelde aan E! dat The Weeknd (oftewel Abel Tesfaye) contact zou gezocht hebben met Bella nadat hij en Selena Gomez uit elkaar waren. Bella zou toegezegd hebben op zijn voorstel om nog eens af te spreken. Volgens de bron zouden de twee allebei nog gevoelens voor elkaar hebben, maar zou Bella wat terughoudend zijn. Abel zou wel sorry gezegd hebben omdat hij haar in het verleden gekwetst heeft.

Spannend!