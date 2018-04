Zijn Shawn Mendes en Hailey Baldwin Insta official?! Emma Van der Bracht

05 april 2018

15u01 0 Joepie What does it mean?!

Dat Shawn Mendes en Hailey Baldwin daten, weten we eigenlijk al eventjes. Toch hebben ze hun relatie, als het een relatie is, nog niet officieel gemaakt via social media. Shawn heeft zonet het internet doen shaken door een foto van zichzelf met Hailey te posten op Instagram. Het gekke is dat het helemaal geen romantische of cute foto is, maar toch een van hen twee. Betekent dit dat ze nu Insta official zijn? Of niet?! Shawn, meer info en snel alsjeblieft.

