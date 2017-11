Zijn Selena Gomez en Justin Bieber echt weer samen? Emma Van der Bracht

Oké, blijf er even bij, want here we go again: Jelena zouden opnieuw samen zijn. Of het waar is, is nog niet bevestigd, misschien zijn de twee gewoon vrienden?



We zetten het even voor jullie op een rijtje. Dit is waarom mensen denken dat Justin Bieber en Selena Gomez opnieuw een koppel zijn:



Haar breuk met The Weeknd

Selena Gomez en The Weeknd zijn officieel uit elkaar. Volgens bronnen zou het koppel het al enkele maanden moeilijk gehad hebben. Beroemd zijn en een relatie in leven houden, zeker dan nog eens met al die spotlights op je gericht, tja, gemakkelijk kan het nu eenmaal niet zijn.



Biebs maakt zijn comeback

Niet lang nadat bekend gemaakt wordt dat Selena en Abel niet langer een koppel zijn, verschijnt Selena in het openbaar met niemand minder dan, je weet het natuurlijk al, dit is helemaal geen verrassing meer, Justin freaking Bieber.



'Justin wou Selena al maandenlang terug'

Nu blijkt, blìjkt - opnieuw, niemand weet dit zeker behalve het duo zelf - dat Justin al maandenlang opnieuw toenadering zocht tot Selena. Na het horen van haar niertransplantatienieuws zou Justin beseft hebben hoe hard hij haar mist. Het klinkt als een sprookje en we willen het ergens wel graag geloven, maar helaas, only time will tell.



We moeten toegeven, de twee zien er gelukkig uit. Of dat nu als vrienden is - en dat wil zeggen dat wij nog een kans maken - of als koppel - wat wil zeggen dat ze gelukkig zijn - het is een win-win.

O ja, dan willen we eigenlijk ook gewoon dit nog even kwijt:

