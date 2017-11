Zijn de 'Stranger Things' jongens ook jouw favoriete nieuwe boyband? Emma Van der Bracht

Joepie Wij zijn alvast verkocht.

Nu het tweede seizoen van 'Stranger Things' uit is, zijn de acteurs ook weer helemaal populair. Dat ze getalenteerd zijn in het acteren, dat weten we al. Nu blijkt dat niet enkel Millie Bobby Brown zangtalent heeft, maar ook haar mannelijke tegenspelers.



Tijdens een bezoek aan James Corden in zijn 'Late Late Show' gaven de jongens, Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Caleb McLoughlin (Lucas Sinclair), en Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), een optreden waarmee ze misschien wel onze nieuwe favoriete boyband kunnen worden.



Kijk zelf maar:

bri on Twitter the stranger things kids never fail to surprise me tbh https://t.co/NdGDFtIPys