ZIEN: Zendaya stopt interview om grappigste reden ooit Emma Van der Bracht

18u20 1

Ken je dat moment waarop je na een lange dag beseft dat je de hele tijd een stuk eten tussen je tanden had? Of dat je de hele avond bent op stap geweest met lippenstift op je tanden? Ja, we kennen het allemaal. We nemen het onze vrienden dan ook sowieso kwalijk dat ze ons niets gezegd hebben.

Zo iemand is Zendaya niet. Zij legde een interview stil omdat... de interviewer zijn haar niet goed lag. Jep. Hij had een lok die helemaal rechtop stond. Zendaya legde zelf uit dat ze wist dat de interviewer het niet fijn zou vinden om dat achteraf op de beelden te zien. True friend!