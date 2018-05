ZIEN: Why Don't We voor het eerst in België EVDB

24 mei 2018

13u37 0 Joepie Kom terug!

Ze worden wel eens benoemd als de Amerikaanse One Direction. Why Don't We is de nieuwste boyband popsensatie die enorm goed scoort met hun nieuwste single 'Trust Fund Baby', geschreven door niemand minder dan Ed Sheeran. De boys vergaten ons niet tijdens hun eerste Europese tour en stonden gisterenavond in de Ancienne Belgique, Brussel.

'The Invitation Tour' bracht de boys naar België voor een niet te vergeten optreden. We zijn nog steeds een klein beetje buiten adem, om eerlijk te zijn. Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jonah Marais en Jack Avery, de vijf jongens van Why Don't We, maakten het ons best wel moeilijk. We wisten gewoon niet waar eerst te kijken?!

Het publiek was uitzinnig en, wees eerlijk, nemen we het hen kwalijk? Nee, we begrijpen hen volledig. Why Don't We zou echt wel eens de nieuwe boyband kunnen zijn die de leegte in ons hart zal vullen.