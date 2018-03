ZIEN: The Script palmt Vorst Nationaal in Emma Van der Bracht

19 maart 2018

The Script stond zaterdagavond in Vorst Nationaal en bewees nog maar eens waarom ze onze harten zo gemakkelijk gestolen hebben.

Ierse rockband The Script gaf op zaterdagavond een formidabel optreden in een uitverkocht Vorst Nationaal in Brussel. De drie Ieren weten hoe het is om een gebroken hart te hebben en schrijven daar dan ook prachtige liedjes over.

De jongens startten, een half uurtje te laat, met 'Superheroes' en kregen natuurlijk het publiek meteen warm.

Het was zaterdag St. Patrick's Day, de grootste feestdag die in Ierland bestaat. Dat The Script die dag in Brussel moest vieren, vonden ze duidelijk niet erg. Een feestje is een feestje en dat maakten zij heel duidelijk. Ze startten het concert op de B-stage, maar tijdens het derde nummer, 'Paint The Town Green', begaven ze zich toch naar het hoofdpodium, waar de grootste fans op de eerste rij stonden.

Na hun grootste hits, waaronder natuurlijk 'Breakeven', eindigden de drie Ieren hun topconcert met 'Hall Of Fame'. Een avond om niet snel te vergeten.