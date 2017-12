ZIEN: Shay Mitchell bekijkt haar oude 'Pretty Little Liars' auditietape Emma Van der Bracht

Haar reactie is té grappig.

Shay Mitchell, die we allemaal kennen als Emily uit 'Pretty Little Liars', heeft haar oude auditietape nog eens bekeken. Die gebeurtenis was zo hilarisch dat ze hem dan ook gedeeld heeft met haar fans. Hoewel het lijkt alsof 'Pretty Little Liars' nieuw is, is het gek hoe hard de actrices opgegroeid zijn sinds het begin.

De auditietape is 8 jaar oud en Shay vindt het duidelijk best wel awkward om de video terug te zien. Kijk je mee?